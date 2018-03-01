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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 02:32 | Son Güncelleme

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Ukrayna uyruklu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FUY 26 plakalı otomobil, Şirinyalı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada, otomobilin arkasından gelen Recai İ. idaresindeki 71 AB 855 plakalı tır ile Ukrayna uyruklu Sazafogreizi B'nin kullandığı Polonya tescilli TOP 01275 plakalı panelvan araç da kazaya karıştı.

Kazada, panelvan araçta sıkışarak yaralanan sürücü Sazafogreizi B, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, bariyerlere çarpan otomobildeki kişi ya da kişilerin olay yerinden kaçtıkları öne sürüldü.

Ankara istikametinde kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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otomobil panelvan TIR trafik kazası zincirleme trafik kazası

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