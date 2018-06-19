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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 15:37 | Son Güncelleme

Dilovası ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolunda Ankara yönünde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 41 RE 770 plakalı tır, Dilovası gişeler mevkisinde trafik nedeniyle yavaşlayan 5 otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobillerdeki Merter Ç. Emrah T. ve Zülfü G. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Trafik akışı, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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