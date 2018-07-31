Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikametinde seyreden İsmail Efe Ceylan idaresindeki 41 PM 165 plakalı otomobil, Köseköy Nur Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta Enis Aydaş'ın kullandığı 34 DJ 2389 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 41 PM 165 plakalı otomobil önce refüje, daha sonra sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Diğer araç ise savrularak Leyla Atakan Caddesi'nde trafik ışıklarında bekleyen Fatih Baş yönetimindeki 41 SR 218 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Ceylan ve Aydaş'ın yanı sıra Ravza ve Nurcan Ceylan ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, ekiplerin müdahalesi sonucu araçlardan çıkarılarak ambulanslara alındı. Sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan 2'si çocuk 6 yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olay nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

