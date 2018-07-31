Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikametinde seyreden İsmail Efe Ceylan idaresindeki 41 PM 165 plakalı otomobil, Köseköy Nur Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta Enis Aydaş'ın kullandığı 34 DJ 2389 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 41 PM 165 plakalı otomobil önce refüje, daha sonra sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Diğer araç ise savrularak Leyla Atakan Caddesi'nde trafik ışıklarında bekleyen Fatih Baş yönetimindeki 41 SR 218 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Ceylan ve Aydaş'ın yanı sıra Ravza ve Nurcan Ceylan ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, ekiplerin müdahalesi sonucu araçlardan çıkarılarak ambulanslara alındı. Sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan 2'si çocuk 6 yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Olay nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik
Canlı yayında kavga! Mikrofonu kapatıp reklama gitti
Dünyanın en güzel yüzleri! 2018 listesine Türkiye'den 5 isim girdi
Muharrem İnce'den son dakika imza açıklaması
MHP'den bir Devlet Bahçeli klibi daha! Bahçeli yine ders almadı
Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum