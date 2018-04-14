Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan İzmit yönüne giden Hayati Kocaağa yönetimindeki 16 KKC 32 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Ali Sabit Uçar idaresindeki 34 TA 1232 plakalı otomobil çarpıştı. Arkadan gelen 3 otomobil de kazaya karıştı.

Kazada sürücü Kocaağa ile otomobildeki Süheyla Kocaağa ve Deniz Çavuşoğlu, sürücü Uçar ile eşi Meltem, 9 yaşındaki Berke ve 13 yaşındaki Berat Uçar yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.