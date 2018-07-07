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Kocaeli'deki banka para nakil aracının soyulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 14:15 | Son Güncelleme

İzmit ilçesinde bir banka şubesinin para nakil aracının soyulması olayına karıştığı gerekçesiyle aranan şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir banka şubesinin para nakil aracının soyulması olayına karıştığı gerekçesiyle firari şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 Şubat'ta İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir bankanın para nakil aracından soygun yapılmasına ilişkin aranan son şüpheli E.D'nin (33) Başiskele ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan E.D'nin yapılan üst aramasında başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.D, adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin "hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

- Olay

Para nakil aracında şoför olarak çalışan kişi, 19 Şubat'ta Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokağı'nda durdurduğu araçta bulunan güvenlik görevlisini etkisiz hale getirmiş, otomobille kendisine yardıma gelen arkadaşıyla araçtaki güvenlik kamerasına sprey boya sıktıktan sonra bir miktar para alarak kaçmıştı.

İzmit Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir bankanın para nakil aracından soygun olayının zanlılarının içinde bulunduğu araç, Sivrihisar Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulmuş, araçtaki iki şüpheli, daha sonra da bir başka kişi gözaltına alınmış, şüpheliler M.Ç, B.Ç. ve S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zanlıların aracında yapılan arama ve kontrollerde valiz içerisinde 1 milyon 879 bin 900 TL ile çok sayıda dekont ele geçirilmişti.

Paralar, banka görevlileri tarafından sayılarak teslim alınmıştı.

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