Kocaeli'deki cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan Yusuf Acar'ın ölümüne ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çayırova'da ikamet eden aslen Mardinli Yusuf Acar'ın (26) 13 Mayıs'ta cesedinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada yeni bulgulara ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından cinayet olayına karıştığı belirlenen M.Z'nin (30) Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Z, sağlık kontrolünden geçirilerek Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada M.Z'nin, cinayet olayının ardından Bursa'da bir kişiyi silahla ağır yaraladığı öğrenildi.

Körfez ilçesinde 13 Mayıs'ta ormanlık alanda cesedi bulunan Yusuf Acar'ın (26) ölümüne ilişkin gözaltına alınan maktulun akrabası Ş.A. cinayeti itiraf etmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

