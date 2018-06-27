Kocaeli'deki cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşini silahla öldüren polis memuru tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün, aralarında çıkan tartışma sonucu boşanmak isteyen eşi Elif Y'yi, tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra teslim olan polis memuru İ.Y'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen İ.Y, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

- Olay

25 Haziran'da, Güney Mahallesi Bodur Sokak'taki evlerinde, polis memuru İ.Y. ile boşanmak isteyen eşi Elif Y. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y, tabancayla eşine 2 el ateş etmişti. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İ.Y, olayın ardından Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne teslim olmuştu.

