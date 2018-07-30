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Kocaeli'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

Yeğenini ve eniştesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ablasının eşi ile yeğenini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Rahmiye Mahallesi'nde komşusu olan yeğeni Mehmet Demirci (39) ve eniştesi Mehmet Demirci'yi (65) çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan C.B'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

Öte yandan C.B. ile yeğeni Mehmet Demirci'nin, yaşadıkları tartışmadan dolayı davalık oldukları, bu nedenle C.B'nin 1,5 aydır uğramadığı evine 5 gün önce geldiği öğrenildi.

Bu arada baba ve oğlunun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Rahmiye Mahallesi'nde komşu olan C.B. ile yeğeni Mehmet Demirci (39) ve eniştesi Mehmet Demirci (65) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B, evinden aldığı pompalı tüfekle eniştesi ile yeğenine ateş etmişti.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirlemiş, zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kocaeli'deki cinayet

- Yeğenini ve eniştesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
4 / 12

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
10 / 12

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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cinayet Kocaeli

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