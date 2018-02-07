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Kocaeli'deki fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 03:31 | Son Güncelleme

Dilovası ilçesinde parfüm fabrikasının çıkan yangın itfaiye ekiplerince 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı - Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük hasar gören fabrika kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) faaliyet gösteren parfüm fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede fabrikayı kapladığı yangına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden 24 itfaiye aracı müdahale etti.

Olay yerine polis, jandarma, AFAD, kimyasal araç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, zaman zaman patlama ve parlamaların yaşandığı yangını söndürme çalışmaları 5 saat sürdü.

Yangını güçlükle kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Fabrikanın yanında bulunan kimyasal madde tanklarının boş olması olası bir faciayı önledi.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük hasar gören fabrika kullanılamaz hale geldi.

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Dilovası fabrika yangın

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