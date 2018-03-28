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Kocaeli'deki fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

Dilovası ilçesinde 6 Şubat'ta çıkan yangında kullanılamaz hale gelen parfüm fabrikasındaki temizlik çalışmasında yeniden yangın çıktı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 Şubat'ta çıkan yangında kullanılamaz hale gelen parfüm fabrikasındaki temizlik çalışması sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) faaliyet gösteren ve 6 Şubat'taki yangın nedeniyle temizlik çalışması sürdürülen parfüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Atıkları saran alevler, fabrika alanının bir bölümüne sıçradı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Alandaki temizlik çalışması, bir süre itfaiyenin köpük sıkmasıyla devam etti.

GEBKİM'deki bir parfüm fabrikasının çatısında 6 Şubat'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamına yayılmıştı. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, kimyasal araç ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Zaman zaman patlama ve parlamaların yaşandığı yangın 5 saat süren çalışmaların sonucu kontrol altına alınmış, yangında fabrika kullanılamaz hale gelmişti.

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Dilovası fabrika yangını GEBKİM Kocaeli

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