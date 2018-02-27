Kocaeli'deki FETÖ/PDY davalarında karar

Sanık avukatı Dişli ise savcının mütalaasına katılmadıklarını, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Öncelikle müvekkilimin beraatine, mahkeme aksi kanaatte ise verilecek hükümde lehte olan tüm yasal ve takdiri hükümlerin de dikkate alınmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık, suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen Bircan Şahin ve ile avukatı Fatih Dişli katıldı.

- Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebi

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada, meslekten ihraç edilen eski öğretmen Halit Memiş ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada ByLock kullandığı iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan eski öğretmen Memiş savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin Bank Asya ve ByLock sorgu raporlarının temiz çıktığını, suç unsuruna rastlanmadığını öne sürerek, "Örgütle ilgili samimi itiraflarda bulunan ve tüm bildiklerini anlatan müvekkilimin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak, tahliye edilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, daha önceki mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması yönündeki talebin reddine ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.