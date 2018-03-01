Kocaeli'deki FETÖ/PDY davalarında karar

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada, üniversite öğrencisi Şeyda Zorlu ve avukatı hazır bulundu.

Sanığın avukatı Dişçi, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, müvekkilinin beraatini, mahkemenin kanaati aksi ise lehe olan yasa hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesini istedi.

Son sözü sorulan sanık Çetin, suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren sanık, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve FETÖ ile bir ilişkisinin bulunmadığını öne sürerek, beraatini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

- Eski FEM Dershaneleri Müdürü

Aynı mahkemedeki üçüncü duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarından yargılanan tutuksuz sanık eski Kocaeli FEM Dershaneleri Genel Müdürü M.K. katılmadı.

Mahkeme Başkanı, sanık hakkında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talebi ile iddianame hazırlandığını belirterek, söz konusu dosyanın, bu mahkemedeki dosya ile birleştirilmesine karar verildiğini ifade etti.

Sanık avukatının, yeni iddianamedeki suçlamalara karşı savunma yapılması için ek süre verilmesi talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.