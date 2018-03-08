Kocaeli'deki FETÖ/PDY davalarında karar

Hakkındaki, polislerden sorumlu, "mahrem imam" olduğu yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu ve görev yaptığı Karamürsel'de hiçbir polisin bu konuda ifadesinin olmadığını ileri süren sanık Çakır, "Kesinlikle kod adı kullanmadım. Suç teşkil edecek bir eylemim olmamıştır. Uzun süredir tutukluyum. Ben ve ailem mağdur durumdayız. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2. duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla yargılanan, polislerden sorumlu "mahrem abi" olduğu değerlendirilen, daha önce meslekten ihraç edilen eski polis memuru tutuklu sanık Ömer Faruk Çakır ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Ümit Yılmaz da savcının mütalaasına katılmadıklarını, müvekkilinin FETÖ ile bir ilgisinin bulunmadığını savunarak, beraatını ve tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, her ne kadar hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek suçundan TCK'nın 314/1 maddesine göre cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmışsa da dosyadaki deliller dikkate alındığında sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapsine hükmetti.

Mahkeme, verilen ceza miktarı ve tutuklama tarihini göz önünde bulundurarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Eski TÜBİTAK çalışanına ceza

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla yargılanan, daha önce meslekten ihraç edilen, eski TÜBİTAK başteknisyeni Ercan Ceylan ve avukatı katıldı.

Ceylan savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, her ne kadar hakkında, "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek suçundan" cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmışsa da dosyadaki deliller dikkate alındığında sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapsine karar verdi.