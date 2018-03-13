Kocaeli'deki FETÖ/PDY davalarında karar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları suçlamasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan sanıklardan birine 7 yıl 6 ay, diğerine ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ByLock kullandığı ve "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru tutuksuz sanık Hakan Türkoğlu katılmadı. Duruşmada sanık avukatı Fatih Dişçi hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı önceki mütalaasını tekrar ederek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savcının mütalaasına katılmadığını aktaran sanık avukatı Dişçi, müvekkilinin öncelikle beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise alt sınırdan hüküm kurularak lehe olan yasal ve takdiri hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapsi cezasına çarptırılmasına karar verdi.

- Etkin pişmanlık hükümleri uygulandı

Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, tutuksuz sanık Halil Özen ve avukatı katıldı.

Son sözü sorulan sanık Özen, FETÖ'cü olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan sanığın 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.