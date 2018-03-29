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Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 17:53 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla eski deniz ikmal subayının yargılanmasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen eski deniz ikmal subayının yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, meslekten ihraç edilen eski TCG Salihreis Gemisi İkmal Subayı Fikret Korkmaz, tutuklu bulunduğu Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Cevaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı Gülseren Karakaş da hazır bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkeme gönderilen sanıkla ilgili soruşturma evrakını okuyan mahkeme başkanı, sanık Korkmaz'ın İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki "Gülcan Gıda" isimli iş yerinde kurulu ve örgütün TSK yapılanması içerisindeki sözde mahrem imamları tarafından kullanıldığı belirlenen sabit hat üzerinden 2012 yılında farklı tarihlerde 9 defa arandığının tespit edildiğini belirtti.

Sanık Korkmaz, söz konusu telefondan arandığı iddia edilen 31 Temmuz ve 9 Ağustos 2012 tarihlerinde TCG Çeşme Gemisi'nde ikmal subayı olarak görev yaptığını anlatarak, "Ben o tarihlerde Suriye karasularında düşen F-4 araştırma uçağının enkazını arama faaliyetinde görevliydim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bahse konu tarihlerde nerede olduğum sorulabilir." dedi.

Söz konusu tarihlerde kesinlikle FETÖ üyesi hiç kimseyle irtibat halinde olmadığını savunan Korkmaz, Turkcell ve Avea'dan kesin görüşme kayıtlarının istenmesini talep etti.

Sanık avukatı Karakaş da görüşme tablosu bütünüyle incelendiğinde arama ve sürelerinin tutarsız olduğunun görüldüğünü savundu.

Söz verilen Cumhuriyet savcısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan sanığın arama kayıtlarının istenmesini ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.

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