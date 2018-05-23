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Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:36 | Son Güncelleme

Emniyetten sorumlu sözde "il imamı" olduğu değerlendirilen tutuklu sanık Bahattin Durmuş'un yargılanmasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetten sorumlu sözde "il imamı" olduğu değerlendirilen tutuklu sanık Bahattin Durmuş'un yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmen Burhanettin Durmuş ile avukatı Yüksel Genç katıldı.

Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıya cevap gelmediği belirtilerek, söz konusu evrakın beklenmesinin vazgeçilmesine kara verildi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Yüksel Genç, esas hakkındaki savunmalarını yapmak için mahkemeden süre isteyerek, müvekkilinin tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Durmuş ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ

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