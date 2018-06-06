Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski Kocaeli Ticaret Odası Başkanı (KOTO) Murat Özdağ'ın, hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından görülen duruşmada tahliyesine karar verildi.
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında etkinlik pişmanlık hükümlerinden yaralanan A.Ü. ve M.K'nin ifadeleri doğrultusunda Özdağ hakkında yeni bir soruşturma açıldı.
Dosyaların birleştirilip yeniden yargılamanın yapılması için Özdağ hakkındaki karar, Yargıtay tarafından usulen bozuldu.
Bunun üzerine, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özdağ, avukatı ve yakınları katıldı.
Özdağ, yeni dosyaya ilişkin yaptığı savunmasında, etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olan A.Ü. ve M.K'nin kendisinin örgüt sohbetlerine katıldığı yönündeki ifadelerini kabul ettiğini ancak 17-25 Aralık sürecinin yaşanmasının ardından bu yapıdan uzaklaştığını öne sürdü.
Uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirten Özdağ, tahliyesini talep etti.
Sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, itirafçı A.Ü. ve M.K'nin, 16 Ekim'de yapılacak duruşmada tanık olarak dinlenilmesini kararlaştırdı.
- Süreç
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan beraatine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verilen Özdağ, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak tahliye edilmişti.
Hakkındaki tahliye kararı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bozulan Özdağ, yeniden tutuklanmıştı.
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