Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen eski deniz ikmal subayının yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, meslekten ihraç edilen eski TCG Salihreis Gemisi İkmal Subayı Fikret Korkmaz, tutuklu bulunduğu Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Cevaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı Gülseren Karakaş da hazır bulundu.

Duruşmada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yazılan müzekkereye cevap verildiği görüldü.

Sanık Korkmaz, BTK'nin gönderdiği arama kayıtlarında hatalar olduğunu, sabit hat ile GSM hattı kayıtlarının birbiriyle uyuşmadığını ileri sürerek, söz konusu kayıtlara itibar edilemeyeceğini savundu.

Ankesörlü telefon olayının üzerine atılmaya çalışılan bir iftira olduğunu iddia eden Korkmaz, kim tarafından arandığı ve hangi talimatların verildiği konusunun açıklığa kavuşturulmadığını savundu.