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Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:07 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla eski deniz ikmal subayının yargılanmasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen eski deniz ikmal subayının yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, meslekten ihraç edilen eski TCG Salihreis Gemisi İkmal Subayı Fikret Korkmaz, tutuklu bulunduğu Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Cevaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı Gülseren Karakaş da hazır bulundu.

Duruşmada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yazılan müzekkereye cevap verildiği görüldü.

Sanık Korkmaz, BTK'nin gönderdiği arama kayıtlarında hatalar olduğunu, sabit hat ile GSM hattı kayıtlarının birbiriyle uyuşmadığını ileri sürerek, söz konusu kayıtlara itibar edilemeyeceğini savundu.

Ankesörlü telefon olayının üzerine atılmaya çalışılan bir iftira olduğunu iddia eden Korkmaz, kim tarafından arandığı ve hangi talimatların verildiği konusunun açıklığa kavuşturulmadığını savundu.

Sanık avukatı Karakaş da HTS raporunda sabit aramalara ilişkin kayıtlarla GSM hattına ilişkin kayıtların birbirini tutmadığını öne sürerek, bu çelişkinin giderilmesi için bilirkişi raporu aldırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, ilgili yerlere yazılan müzekkerelerin yanıtlarının beklenmesini, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Korkmaz, 18 aydır tutuklu olduğunu belirterek, beraatına, mahkeme aksi takdirdeyse tahliyesine karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, BTK'ye müzekkere yazılarak HTS raporundaki çelişkilerin giderilmesi ve uzun tutuklu süresi göz önüne alınarak sanığın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmesine karar vererek, duruşmayı 20 Eylül'e erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kocaeli

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