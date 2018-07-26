Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması içerisinde sözde "mahrem abi" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan hakkında dava açılan, öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu sanık M.Y. ile avukatı katıldı.
Söz verilen sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, hiçbir terör örgütü üyesi olmadığını, FETÖ ile hiçbir bağının bulunmadığını ve suçsuz olduğunu ileri sürdü.
Uzun süredir tutuklu olduğunu ve kaçma şüphesinin bulunmadığını ifade eden M.Y, "Yakın zamanda kayınvalidem ve kayınpederim vefat etti. Eşim yalnızdır ve psikolojik sorun yaşamaktadır. Küçük çocuğum var. Ailemi geçindirecek kimse yok. Bir örgütle bağlantım bulunmamaktadır. Suçsuz olduğum için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.
Sanık avukatı ise müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığını ve ailece mağdur olduğunu belirterek, dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre ve hakkında uygulanması muhtemel yasa maddelerinin ön gördüğü ceza miktarı dikkate alınarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, tanıklardan N.K'nin zorla getirilmesi için yazı yazılmasına, B.B.Y'nin Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesince ifadesinin alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.
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