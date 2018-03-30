Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ByLock kullandığı iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan, daha önce meslekten ihraç edilen, eski Donanma Komutanlığı denizaltı filosu subayı binbaşı Ömer Faruk Peköz ve avukatı katıldı.
Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Peköz, terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürerek, "ByLock listelerinin güvenli olmadığını düşünüyorum. Listeler hatalı olabilir. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." dedi.
Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.
Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Peköz'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!
Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti
Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu
Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum