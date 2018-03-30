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Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 16:03 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında açılan davada yargılanan tutuksuz sanık eski binbaşı, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ByLock kullandığı iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan, daha önce meslekten ihraç edilen, eski Donanma Komutanlığı denizaltı filosu subayı binbaşı Ömer Faruk Peköz ve avukatı katıldı.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Peköz, terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürerek, "ByLock listelerinin güvenli olmadığını düşünüyorum. Listeler hatalı olabilir. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Peköz'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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