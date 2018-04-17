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Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:42 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem abi" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "mahrem abi" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan G.M, H.D, R.Y. ve Y. D'nin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.D, R.Y. ve G.M. tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Süreç

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "mahrem abi" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında yakalama verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda G.M. H.D, R.Y. Y.D. ve H.B. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli H.B. daha önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonları

Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonları

Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonları

Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonları

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kocaeli Mahrem

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