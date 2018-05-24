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Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:37 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 27 muvazzaf asker, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak salıverildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 muvazzaf asker, serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10-11 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına altına alınan 27 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından salıverilirken, diğerleri çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

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27 muvazzaf asker Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı

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