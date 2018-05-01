Kocaeli'deki gasp iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerini kargocu olarak tanıtarak girdikleri bir evde yaşı kadını gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gaspçıları azmettirdiği öne sürülen 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağçeşme Mahallesi'nde bir sitede ikamet eden Melek Vonal'in (66), kendilerini kargocu olarak tanıtıp evin kapısını açtıran kar maskeli 3 kişi tarafından etkisiz hale getirildikten sonra imitasyon takıların gasbedilmesiyle ilgili soruşturmayı genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, çetenin azmettiricisi olduğu öne sürülen T.D. (36) isimli kadın İstanbul Küçükçekmece'de, B.A. (29), İ.Y. (35) ve U.K. (31) İstanbul Sancaktepe'de ve T.D'nin kuzeni T.S. (29) ise İzmit'te gözaltına alındı.

Şüphelilerden T.D'nin ev sahibi Fatma Vonal ile yakın arkadaş oldukları, gasp olayını kendisinin planladığı ve sitenin güvenlik kapılarının şifrelerini şüphelilere kendisinin vererek evdeki ziynet eşyalarının yerlerini söylediği öne sürüldü.