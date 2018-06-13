Kocaeli'deki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Sayit Polat yönetimindeki 41 UP 768 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Tübitak Yolu mevkisinde Selim Kiyik idaresindeki 34 NB 3792 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Polat, devrilen otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobillerin çarpışması ve kazaya karışan araçlardan birinin devrilmesi yer alıyor.
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