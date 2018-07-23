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Kocaeli'deki nakliye dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

Taşıdıkları 250 bin liralık malı sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrolle salıverildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, bir boya fabrikasından nakliye için aldıkları ürünleri sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince, 9 Temmuz'da Gebze'deki bir boya fabrikasından İzmir'e sevk edilmek üzere alınan 250 bin lira değerindeki malzemeyi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin savcılık ifadesi tamamlandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekiplerin, 250 bin lira değerindeki yükü bulma çalışması sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 9 Temmuz'da Gebze'deki bir boya fabrikasından İzmir'e sevk edilmek üzere alınan 250 bin lira değerindeki malzemenin çalındığı ihbarı üzerine şüpheliler H.K. (40), S.Ç. (26) ve H.T'yi (30) gözaltına almıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilmişti.

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