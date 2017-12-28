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Kocaeli'deki PKK/KCK davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:42 | Son Güncelleme 8 dakika önce

- Terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nde keşif yaptıkları ve saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklardan Lokman Acar, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Fikret Akay da "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme tutuksuz sanığın beraatine hükmetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan sanık Lokman Acar "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Fikret Akay da "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 9. duruşmaya, tutuklu sanıklar Fikret Akay ve dayısı Lokman Acar ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Celal Akay, mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.

Son sözü sorulan Lokman Acar, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık Fikret Akay ise önceki savunmalarını tekrar ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütle hiçbir şekilde bağlantım ve ilgim yoktur. Beraatimi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, atılı suçun vasıf ve mahiyetiyle mevcut delil durumu göz önüne alınarak, sanıklardan Lokman Acar ve Fikret Akay'ın, "terör örgütüne üye olmak", Celal Akay'ın ise"terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Acar'ın avukatı Nuri Tan, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve savcının mütalaasına katılmadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dava konusu olaydan kısa bir süre önce 15 Temmuz darbe girişimi yaşanmış, sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü çevresinde çok sıkı güvenlik önlemleri alınmıştır. Çevremin MOBESE kameraları ile sürekli izlendiği bilinmektedir. Buna rağmen emniyet müdürlüğüne yazılan yazı cevaplarında kamera kaydı olmadığı bildirilmiştir. Şayet müvekkilimin, söylenen tarihte emniyet müdürlüğü civarında bir görüntüsü tespit edilseydi, şu an o görüntüler dosyadaki deliller arasında olurdu. Örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanan müvekkilim 40 yıl boyunca yaşadığı çevre ve Kuzey Irak'ta bulunduğu dikkate alındığında bu zamana kadar örgütle ilişkisini ortaya koyan hiçbir delilin de mevcut olmaması savunmamızı destekleyen bir husustur. Bundan dolayı müvekkilimin öncelikle beraatine, mahkeme aksi kanaatte ise hükümle birlikte tahliyesini talep ediyoruz."

Önceki savunmalarını tekrar eden Fikret Akay ve Celal Akay'ın avukatı Ferhat Satan damüvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Lokman Acar'ı, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, sanık Fikret Akay'a "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezanın miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti.

Tutuksuz sanık Celal Akay'ın ise hakkındaki tüm suçlardan beraatına karar verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.

(AA)

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