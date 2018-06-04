Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı kişileri ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan G.A, S.A, S.S, Ş.Y, R.İ, T.M, S.K. ve D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.M, S.K. ve D.T çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Süreç

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunarak, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları beğeni, yorum ve paylaşımlarla silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonları sekteye uğratmayı amaçladıkları, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'ye yönelik olumsuz algı oluşması için çalışmalar yürüttükleri, örgüt üyelerini ve sempatizanlarını sokaklara çekip eylem yapmaları için teşvik ettikleri ve PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetleri doğrultusunda hareket ettikleri" değerlendirilen 10 kişiden 8'i hakkında yakalama kararı verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

