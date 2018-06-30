Kocaeli'deki silahlı kavga

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Haziran'da Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nin otoparkında taksici N.C'nin (43) tabancayla bacağından yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli kadın N.G.Ö (33) ile akrabası G.Ç'yi (36) İstanbul'un Maltepe ilçesinde gözaltına aldı.

G.Ç'nin cinayet suçu nedeniyle cezaevinde olduğu, bir süreliğine izinli çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde N.C. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıklarını belirttikleri, suçlamayı ise birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi.

