Kocaeli'deki silahlı kavga güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi'nde Volkan T. henüz belirlenemeyen nedenle Serkan U. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada, Serkan U'nun yanındaki Mehmet U, tabancayla Volkan T'ye ateş etti.
Bacağından yaralanan Volkan T, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Mehmet U. olay yerine gelen polise teslim oldu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Volkan T'nin, Serkan U. ile kavga etmesi ve Mehmet U'nun tabancayla Volkan T'yi bacağından yaralaması yer alıyor.
Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama
Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yahudilerden özür diledi
Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!
BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!
Ankara'da korkunç olay! Annesini bıçaklayıp bebeğini aşağı attı!
Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
Olmaz dediler oldu: Xiaomi artık en iyilerden biri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum