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Kocaeli'deki silahlı kavga güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 23:26 | Son Güncelleme

Kocaeli'deki silahlı kavga güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi'nde Volkan T. henüz belirlenemeyen nedenle Serkan U. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada, Serkan U'nun yanındaki Mehmet U, tabancayla Volkan T'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan Volkan T, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Mehmet U. olay yerine gelen polise teslim oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Volkan T'nin, Serkan U. ile kavga etmesi ve Mehmet U'nun tabancayla Volkan T'yi bacağından yaralaması yer alıyor.

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