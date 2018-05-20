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Kocaeli'deki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 16:48 | Son Güncelleme

Çayırova ilçesinde, eski kayınpederini öldürdüğü, eski eşi ve kayınvalidesini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kocaeli'deki silahlı saldırı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski kayınpederini öldürdüğü, boşandığı eşi ve annesini yaralandığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, boşandığı eşi Dilek Ulutaş'ın Özgürlük Mahallesi'ndeki babaevine giden ve burada çıkan tartışmada açtığı ateş sonucu eski kayınpederi İsmail Ulutaş'ın ölümüne, eski eşi ve annesinin ise yaralanmasına neden olan Burhan Soyluçiçek, polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla yakalandı.

Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen Soyluçiçek, tutuklandı.

- Olay

Boşandığı eşi Dilek Ulutaş'ın dün Özgürlük Mahallesi'ndeki babaevine giden ve burada çıkan tartışmada cinnet getiren Burhan Soyluçiçek, tabanca ile eski kayınpederi, eşi ve kayınvalidesine ateş açmıştı. Saldırıda ağır yaralanan İsmail Ulutaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, eşi Fatma ve kızı Dilek Ulutaş'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet

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