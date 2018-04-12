Kocaeli'deki terör örgütü propagandası operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla biri HDP ilçe yöneticisi olmak üzere 3 kişi daha yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyette bulunan HDP'nin kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görüntülerde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutladıkları, çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğrafını çektikleri iddiasıyla söz konusu partinin Çayırova ilçe yöneticileri Ş.İ.T. ve E.K'nin örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla dün gözaltına alınmasının ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmayı genişletti.
Soruşturma kapsamında biri HDP ilçe yöneticisi olmak üzere 3 kişi daha gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kocaeli'de dün düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutladıkları, çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğrafını çektikleri iddiasıyla HDP Çayırova ilçe yöneticileri Ş.İ.T. ve E.K, örgüt propagandası suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
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