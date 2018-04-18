Kocaeli'deki trafik kazası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşinin de bulunduğu 8'i kadın 11 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde dün meydana gelen trafik kazasına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından kazaya sebebiyet verdiği ve olay yerinden kaçtığını belirlediği 54 AC 297 plakalı otomobilin sürücüsü Aykut Çalık'ı gözaltına aldı.

Çalık ile dün gözaltına alınan Muhammed Boyacı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, dün tır ile minibüsün karıştığı kazada tır şoförü yaşamını yitirmiş, minibüste bulunan ve yaralanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi, bazı vali yardımcılarının ve kaymakamların eşleriyle 2 koruma hastaneye kaldırılmıştı.

Minibüs şoförü, 1 saat süren çalışmanın ardından ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılırken, kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla 41 AAB 044 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammed Boyacı gözaltına alınmıştı.