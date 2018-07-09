HABER

Kocaeli'deki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

İzmit'te 4 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 37 yaşındaki Erkan Doğru ile 2 yaşındaki bebeği ve babaannesinin cenazeleri toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 37 yaşındaki Erkan Doğru ile 2 yaşındaki bebeği ve babaannesinin cenazeleri defnedildi.

İzmit ilçesi D-605 Karayolu'nda dün 4 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden baba Erkan Doğru (37) ile bugün tedavi gördükleri hastanede yaşam mücadelesini kaybeden bebeği Ertuğrul Hamza Doğru ve babaannesi Remziye Doğru'nun cenazeleri, hastanelerdeki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler, ailenin 28 Haziran Mahallesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından vatandaşların omuzunda Fatih Camisi'ne getirildi.

Burada, Erkan Doğru'nun kazada yaralanan ve araç sürücüsü olan ağabeyi Ali Doğru ile diğer ağabeyi Ergün Doğru taziyeleri kabul etti.

Kazada, 2 yaşındaki kardeşlerini, babalarını ve büyük babaanneleri kaybeden ikiz Eren (8) ve Erdem (8) Doğru'yu yakınları teskin etmeye çalıştı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Kandıra ilçesindeki Kayıplar Köyü Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

İzmit ilçesi D-605 Karayolu Tekke köyü mevkisinde, Ö.Y'nin kullandığı 34 FE 3074 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali Doğru idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobil çarpışmış, daha sonra Eray Erecek'in kullandığı 34 FZ 2212 plakalı otomobil ile Hasan Gıdık yönetimindeki 41 AAV 303 plakalı otomobil de kazaya karışmıştı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan, sürücülerin de aralarında bulunduğu 16 yaralıdan Ertuğrul Hamza'nın babası Erkan Doğru (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ertuğrul Hamza Doğru kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Remziye Doğru ise Seka Devlet Hastanesi'nde bir gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi
Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklikErdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

İlginizi Çekebilir

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik

Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı!

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Bakanlar Kurulu belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Bakanlar Kurulu belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

İstanbul Haliç'te teknede yangın!

İstanbul Haliç'te teknede yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.