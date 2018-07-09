Kocaeli'deki trafik kazası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 37 yaşındaki Erkan Doğru ile 2 yaşındaki bebeği ve babaannesinin cenazeleri defnedildi.

İzmit ilçesi D-605 Karayolu'nda dün 4 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden baba Erkan Doğru (37) ile bugün tedavi gördükleri hastanede yaşam mücadelesini kaybeden bebeği Ertuğrul Hamza Doğru ve babaannesi Remziye Doğru'nun cenazeleri, hastanelerdeki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler, ailenin 28 Haziran Mahallesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından vatandaşların omuzunda Fatih Camisi'ne getirildi.

Burada, Erkan Doğru'nun kazada yaralanan ve araç sürücüsü olan ağabeyi Ali Doğru ile diğer ağabeyi Ergün Doğru taziyeleri kabul etti.

Kazada, 2 yaşındaki kardeşlerini, babalarını ve büyük babaanneleri kaybeden ikiz Eren (8) ve Erdem (8) Doğru'yu yakınları teskin etmeye çalıştı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Kandıra ilçesindeki Kayıplar Köyü Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.