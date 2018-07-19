Kocaeli'deki trafik kazası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasına karışan sürücülerden Ö.Y, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

D-605 Karayolu Tekke köyü mevkisinde 4 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kazaya karışan 34 FE 3074 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.Y'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Kazada, 270 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtilen Ö.Y, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan sürücü, daha sonra "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Ö.Y'nin, jandarmadaki ifadesinde, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

- Olay

İzmit ilçesi D-605 Karayolu Tekke köyü mevkisinde, 8 Temmuz'da Ö.Y'nin kullandığı 34 FE 3074 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali Doğru idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobil çarpışmış, daha sonra Eray Erecek'in kullandığı 34 FZ 2212 plakalı otomobil ile Hasan Gıdık yönetimindeki 41 AAV 303 plakalı otomobil de kazaya karışmıştı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan, sürücülerin de aralarında bulunduğu 16 yaralıdan Ertuğrul Hamza'nın (2) babası Erkan Doğru (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ertuğrul Hamza da kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, büyük babaannesi Remziye Doğru (84) ise Seka Devlet Hastanesi'nde bir gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

