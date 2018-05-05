kocaeli'deki uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Narkotik

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'de, doğu illerinden uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe alınan bir kamyonu durdurmuş, narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada, aracın stepnesi içine saklanmış paketler halinde 45 kilogram toz esrar ele geçirilmiş, olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı.

