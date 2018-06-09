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Kocaeli'den uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 12:25 | Son Güncelleme

Kentte ocak-mayıs döneminde narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 1 ton 116 kilogram eroin ile farklı miktarlarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan bin 309 kişiden 286'sı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de ocak-mayıs döneminde narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 1 ton 116 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında yılın ilk 5 aylık döneminde 220'si emniyet, 6'sı da jandarma tarafından olmak üzere 226 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 ton 116 kilo 5 gram eroin ile farklı miktarlarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu madde satın aldıkları, bulundurdukları ve yasak kenevir ektikleri iddiasıyla bin 309 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 286'sı tutuklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hüseyin Aksoy, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, gençliği ve gelecekleri çalan uyuşturucu tacirlerine asla taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Uyuşturucu illetini kentten ve ülkeden söküp atana kadar emniyet güçlerinin yılmadan, yorulmadan çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Aksoy, bu operasyonların amacının sadece uyuşturucu olmadığını, aynı anda kentin asayişini, güvenliğini, kamu düzenini bozan her türlü faaliyetin önlenmesinin amaçlandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli narkotik

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