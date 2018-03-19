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Kocaelili çiftçilere yerinde eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha verimli ve kaliteli ürün yetiştirilmesi için çiftçilere eğitimler vermeye devam ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin topraktan pazara yanında yer almaya devam ediyor.

Kocaelili çiftçilere yerinde eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha verimli ve kaliteli ürün yetiştirilmesi için çiftçilere eğitimler vermeye devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin topraktan pazara yanında yer almaya devam ediyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde tarım ve hayvancılık konularında çiftçilere yönelik uygulamalı eğitim ve seminerler düzenleniyor. Köylerde tarım, hayvancılık bilincini ve verimi arttırmak adına Büyükşehir’in görevlendirdiği ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler yerinde hizmet veriyor. Çiftçilere verilen eğitimler arasında toprak analizi ve hazırlığı, tohumluk seçimi hastalık ve zararları, sertifikalı tohum kullanmanın önemi, yem bitkisi yetiştiriciliği, yem bezelyesi yetiştiriciliği, ceviz, fındık, buğday yetiştiriciliği konuları bulunuyor.
Daha önce Kandıra’nın mahallelerinde verilen eğitimler, Kartepe’nin Avluburun, Eşme ve Ahmediye mahallelerinde, Derince’nin İshakçılar, Başiskele’nin Camidüzü Mahallesi’nde devam etti. Eğitim materyalleri, eğitim merkezleri haline getirilen okullara ve köy konaklarına adapte ediliyor. Eğitimler bu merkezlerde örnek sera, bahçe ve benzeri üretim alanlarında uygulamalı olarak yapılıyor. Eğitimlere katılan çiftçilere, 24 ayrı başlıkta çiftçilikle alakalı bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor. Seminer ve eğitimler, ilçelerde yetiştirilen ürün çeşidine ve yetiştirme şekline göre değişiyor.

Kocaelili çiftçilere yerinde eğitim

Kocaelili çiftçilere yerinde eğitim

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