HABER

“Kocaeli’nin Bilgeleri” bilgileri ile yarışmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Kocaeli’nin Genç Bilgeleri Liselerarası Kent Kültürü Bilgi Yarışması‘nda ilçe elemeleri devam ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Kocaeli’nin Genç Bilgeleri Liselerarası Kent Kültürü Bilgi Yarışması’nda 4 ilçede eleme yapıldı.

“Kocaeli’nin Bilgeleri” bilgileri ile yarışmaya devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Kocaeli’nin Genç Bilgeleri Liselerarası Kent Kültürü Bilgi Yarışması‘nda ilçe elemeleri devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Kocaeli’nin Genç Bilgeleri Liselerarası Kent Kültürü Bilgi Yarışması’nda 4 ilçede eleme yapıldı. 15 okulun yarıştığı Darıca İlçe elemelerinde birinci Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi olurken, Dilovası’nda Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi, Başiskele’de Kocaeli Anadolu Lisesi, Kartepe’de Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi birinciliği elde etti. Birinci olan okullar 13 Nisan’da yapılacak il finalinde yarışacak.
Kocaeli’nin Genç Bilgeleri Liselerarası Kent Kültürü Bilgi Yarışması ilçe elemelerinde öğrenciler, Kocaeli’nin kültür varlıkları, coğrafyası, tarihi, müzik ve yemekleri, turizmi, sporu, önemli şahsiyetleri gibi kategorilerden 30 soruya 45 saniye içerisinde cevap verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin görevlendirdiği jürinin yaptığı değerlendirme ile en fazla soruya doğru cevap veren okullar birinci oldu.
Kocaeli’nin Genç Bilgeleri Liselerarası Kent Kültürü Bilgi Yarışması’nda birincisi olan okul takımına Avrupa turu, ikinci olan okul takımına Balkan turu, üçüncü olan okul takımınaysa Kapadokya turu ödülü verilecek. Yarışma takımı her okuldan 3 asıl, 1 yedek öğrenci, okul müdürü ve grup rehber öğretmeninden oluşuyor. Derece alan grup öğrencilerinin her birine başarı belgesi ve sürpriz hediyeler verilecek.

“Kocaeli’nin Bilgeleri” bilgileri ile yarışmaya devam ediyor

“Kocaeli’nin Bilgeleri” bilgileri ile yarışmaya devam ediyor

“Kocaeli’nin Bilgeleri” bilgileri ile yarışmaya devam ediyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Afrin'de dehşet anları: YPG/PKK sığınaktaki sivilleri vurdu!

Afrin'de dehşet anları: YPG/PKK sığınaktaki sivilleri vurdu!

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.