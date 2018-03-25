“Kocaeli’nin Bilgeleri” bilgileri ile yarışmaya devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Kocaeli’nin Genç Bilgeleri Liselerarası Kent Kültürü Bilgi Yarışması‘nda ilçe elemeleri devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Kocaeli’nin Genç Bilgeleri Liselerarası Kent Kültürü Bilgi Yarışması’nda 4 ilçede eleme yapıldı. 15 okulun yarıştığı Darıca İlçe elemelerinde birinci Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi olurken, Dilovası’nda Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi, Başiskele’de Kocaeli Anadolu Lisesi, Kartepe’de Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi birinciliği elde etti. Birinci olan okullar 13 Nisan’da yapılacak il finalinde yarışacak.

Kocaeli’nin Genç Bilgeleri Liselerarası Kent Kültürü Bilgi Yarışması ilçe elemelerinde öğrenciler, Kocaeli’nin kültür varlıkları, coğrafyası, tarihi, müzik ve yemekleri, turizmi, sporu, önemli şahsiyetleri gibi kategorilerden 30 soruya 45 saniye içerisinde cevap verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin görevlendirdiği jürinin yaptığı değerlendirme ile en fazla soruya doğru cevap veren okullar birinci oldu.

Kocaeli’nin Genç Bilgeleri Liselerarası Kent Kültürü Bilgi Yarışması’nda birincisi olan okul takımına Avrupa turu, ikinci olan okul takımına Balkan turu, üçüncü olan okul takımınaysa Kapadokya turu ödülü verilecek. Yarışma takımı her okuldan 3 asıl, 1 yedek öğrenci, okul müdürü ve grup rehber öğretmeninden oluşuyor. Derece alan grup öğrencilerinin her birine başarı belgesi ve sürpriz hediyeler verilecek.