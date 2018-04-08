Kocaeli’nin türküleri albüm oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alan araştırmasında tespit edilen Kocaeli türküleri, ünlü sanatçılar tarafından okunarak bir albümde toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilge Şehir Kocaeli Projesi’nin yemekte şehrin bilgeleriyle başlayan kent kültürünün araştırılması, ortaya çıkarılması ve kayıt altına alınarak envanter oluşturulması çalışmaları Kocaeli “Yöresel Yemek Festivali” ve “Kocaeli Yemekleri” kitabı ile taçlandırılmıştı. Kültürel öğelerinde araştırılarak, kayıt altına alınması için de Büyükşehir Belediyesi çalışma yaptı. Kocaeli’nin halk müziklerinin ve halk çalgılarının tespiti amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından, “Kocaeli Yöre Türküleri, Yöre Müzisyenleri ve Yöre Çalgılarının Araştırılması Projesi” hayata geçirildi. Kocaeli’nin türkülerini, manilerini, köy seyirlik oyunlarını ve sözlü kültür geleneğini kayıt altına almak için Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı hocalarından oluşan proje heyeti, Kocaeli köylerinde çalışmalar yürüttü.

Yapılan çalışmalar neticesinde de derlenen Kocaeli türkülerinin, TRT repertuvarına kayıt edilmesi için başvuruda bulunuldu. Kocaeli genelinde köylerde yapılan alan araştırmaları sonucu tespit edilen türküler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir albümde toplandı. 11 Nisan Çarşamba günü ünlü sanatçılar tarafından seslendirilen Kocaeli türkülerinin tanıtım programında, ünlü sanatçılar tarafından Kocaeli Türküleri söylenecek. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü TRT spikeri Ayşe Egesoy yapacak.

TRT repertuvarına daha önce alınmış 6 türkü, Karamürsel’den İbrahim Akbaba tarafından derlenerek, 3 türkü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen alan tarama çalışmalarında ilk kez derlenen 23 türkü arasından 13 türkü seçilerek, 22 Kocaeli türküsünün yer aldığı albüm yapıldı. Orhan Hakalmaz, Şükriye Tutkun, Mustafa Arı, Ethem Kaya, Onur Şan, Emel Taşçıoğlu, Adile Kurt Karatepe, Nursaç Doğanışık tarafından okunan türküler bir albümde toplandı.

Ünlü sanatçı Orhan Hakalmaz tarafından seslendirilecek “Ulaşlının İçinde” isimli türküde, kız alma töreni sırasında erkek tarafının kız evi önünde söyledikleri sözlerle gelinin ve damadın övüldüğü yeni yuvanın mutlulukla dolması dileklerini içeren sözler bulunuyor. “Biz Gidiyoruz Taştan Taşa” isimli türküde ise gelin almaya giden köy gençlerinin darbuka eşliğinde söylediği türküyle “Darbuka çalacak kol kalmadı” diyerek bahşiş beklentileri dile getiriliyor.

Kocaeli Türküleri Albümünde yer alan ünlü sanatçı Onur Şan tarafından söylenen “Elenko” isimli türküde eski zamanlarda Kocaeli bölgesinde yaşamış Rum kızı Eleni’ye aşık bir Türk gencinin aşkı anlatılıyor. Ailesi

Öte yandan, Kocaeli genelinde yapılan alan araştırmasında, türküleri seslendiren kadınlardan Yöresel Kadınlar Korosu oluşturuldu. 20 kadından oluşan daha önce hiçbir sahne deneyimi olmayan kadın koristler, Kocaeli Yöresine ait geleneksel kıyafetleriyle sahne alacak. Yöresel Kadınlar Korosu Kocaeli yöresel kıyafetleriyle, dünürcüler ve Kandıra çarşısı isimli türküleri seslendirecek.