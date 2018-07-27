Kocaeli'yi sağanak vurdu, 9 kişi mahsur kaldı (3)

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KONUŞTU
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar mevkiinde derenin yükselmesiyle mahsur kalan vatandaşlardan Hüseyin Cellat, "Hava bir anda bastırdı. Önce hayvanları kurtarmaya çalıştık. Bir anda tarladan üzerimize sel suyu gelmeye başladı. Bizim orada bahçemiz vardı. Hayvanları otlatmaya gitmiştik. Birden su gelince ağaçların üzerine çıkıp kendimizi kurtarmaya çalıştık." dedi.
Sular gelmeye başlayınca insanların bağrışmalarını duyduğunu söyleyen Münir Taşdemir ise, "Fırtına başlayınca bir şey olmaz herhalde dedik. Bir müddet sonra baktık ki tarladan, yaklaşık 500 metre uzaktan gördük. Sel çok fena geliyordu. Bizim orada hayvanlarımız vardı. 4 kişiydik orada. Civarda insanların bağrıştıklarını duyduk. Ağaçlara çıkmışlar. Helikopter çağırın diye feryat ediyorlardı. Ben aradım ama helikopter çok geç geldi. Çatıda aşağı yukarı bir buçuk iki saat kadar bekledik. Çatıda 4 kişiydik. Sel çekilmeye başladı. Su çekilmeye başlayınca helikopter gelip aldı bizi" diye konuştu.
'BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR YÜZÜYORDU'
Suyun derinliğinin kısa bir süre içerisinde arttığını söyleyen Süleyman Çam da, "Biz ağacın üzerinde 2 saate yakın bekledik. Ağacın altındaki suyun derinliği 2 metreye ulaştı. O sırada büyükbaş hayvanların yüzdüğünü gördük. 500-600 kilo ağırlığında hayvanlar, bazıları zaten telef oldular. Suyun debisi o kadar yüksekti ki herhangi bir aracın girmesi mümkün değildi. Kepçe bile girmeyecek duruma geldi. Sadece helikopterle oradan alınabilirdik. Helikopter de çok geç geldi. Ama helikopterdeki arkadaşlarla konuştuğumuzda da kendilerinin 10 dakika önce haberlerinin olduğunu söylediler. Burada bir koordinasyon eksikliği vardı. Buradan yaklaşık 1 kilometre ileride 2 dere yatağının arasında bizim yerimiz var. Önce Hüseyin abi ağaca çıktı. Ben hayvanların iplerini kesmeye çalışıyordum kendilerini kurtarsınlar diye. Onlarla uğraşırken güçsüz kaldım. Boğazıma kadar suyun içerisindeydim. Hep birlikte aynı ağaca çıkıp kader birliği yaptık. Biz aynı ağaçta 3 kişiydik. Hüseyin abinin eşi küçük bir ağaca tutundu. Hüseyin abi onu kurtarmak için az kalsın suya atlayacaktı. Ben tuttum. Atlamış olsaydı şu anda ikisi de ölmüş olabilirdi.
FOTOĞRAFLI
Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu
Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı
Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...
TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılar
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Ünlü yıldız sokak ortasında aşka geldi!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Okuyucu Yorumları 0 yorum