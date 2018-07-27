Kocaeli'yi sağanak vurdu, 9 kişi mahsur kaldı (3)

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KONUŞTU

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar mevkiinde derenin yükselmesiyle mahsur kalan vatandaşlardan Hüseyin Cellat, "Hava bir anda bastırdı. Önce hayvanları kurtarmaya çalıştık. Bir anda tarladan üzerimize sel suyu gelmeye başladı. Bizim orada bahçemiz vardı. Hayvanları otlatmaya gitmiştik. Birden su gelince ağaçların üzerine çıkıp kendimizi kurtarmaya çalıştık." dedi.

Sular gelmeye başlayınca insanların bağrışmalarını duyduğunu söyleyen Münir Taşdemir ise, "Fırtına başlayınca bir şey olmaz herhalde dedik. Bir müddet sonra baktık ki tarladan, yaklaşık 500 metre uzaktan gördük. Sel çok fena geliyordu. Bizim orada hayvanlarımız vardı. 4 kişiydik orada. Civarda insanların bağrıştıklarını duyduk. Ağaçlara çıkmışlar. Helikopter çağırın diye feryat ediyorlardı. Ben aradım ama helikopter çok geç geldi. Çatıda aşağı yukarı bir buçuk iki saat kadar bekledik. Çatıda 4 kişiydik. Sel çekilmeye başladı. Su çekilmeye başlayınca helikopter gelip aldı bizi" diye konuştu.

'BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR YÜZÜYORDU'

Suyun derinliğinin kısa bir süre içerisinde arttığını söyleyen Süleyman Çam da, "Biz ağacın üzerinde 2 saate yakın bekledik. Ağacın altındaki suyun derinliği 2 metreye ulaştı. O sırada büyükbaş hayvanların yüzdüğünü gördük. 500-600 kilo ağırlığında hayvanlar, bazıları zaten telef oldular. Suyun debisi o kadar yüksekti ki herhangi bir aracın girmesi mümkün değildi. Kepçe bile girmeyecek duruma geldi. Sadece helikopterle oradan alınabilirdik. Helikopter de çok geç geldi. Ama helikopterdeki arkadaşlarla konuştuğumuzda da kendilerinin 10 dakika önce haberlerinin olduğunu söylediler. Burada bir koordinasyon eksikliği vardı. Buradan yaklaşık 1 kilometre ileride 2 dere yatağının arasında bizim yerimiz var. Önce Hüseyin abi ağaca çıktı. Ben hayvanların iplerini kesmeye çalışıyordum kendilerini kurtarsınlar diye. Onlarla uğraşırken güçsüz kaldım. Boğazıma kadar suyun içerisindeydim. Hep birlikte aynı ağaca çıkıp kader birliği yaptık. Biz aynı ağaçta 3 kişiydik. Hüseyin abinin eşi küçük bir ağaca tutundu. Hüseyin abi onu kurtarmak için az kalsın suya atlayacaktı. Ben tuttum. Atlamış olsaydı şu anda ikisi de ölmüş olabilirdi.

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