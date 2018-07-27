Kocaeli'yi sağanak vurdu, mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı (4) - Yeniden

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'Kocaeli'yi sağanak vurdu, 10 kişi mahsur kaldı' başlıklı haberimiz kaynağından alınan bilgilerle düzeltilerek yeniden geçilmiştir.

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Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gebze ilçesi Ballıkayalar mevkiinde derenin yükselmesiyle piknik yapmaya gidenler, sera, bağ ve bahçelerinde mahsur kalan toplam 20 kişi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ballıkkayalar mevkiine piknik yapmak için giden ve sera ile bahçelerde çalışan kişilerle, arazilerini kontrole gidenler, akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle taşan derenin de etkisiyle mahsur kaldı. Vatandaşlar yükselen sulardan kurtulmak için konteyner ve ağaçların üzerlerine çıktı. Mahsur kalan 20 kişiyi kurtarmak için olay yerine arama kurtarma ekipleri ve 1 adet helikopter sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri mahsur kalan kişileri zodyak botlarla taşıdı.

VALİ AKSOY: 20 KİŞİYİ KURTARDIK

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gebze Ballıkayalar bölgesinde mahsur kalan 6 kişi de helikopterle kurtarılmıştır. Mahsur kalan toplam 20 kişi kurtarılmıştır." paylaşımda bulundu.

RAYLARDAKİ ÇÖKME NEDENİYLE TREN SEFERLERİNDE AKSAMA MEYDANA GELDİ

Öte yandan, Kocaeli'nde yaşanan şiddetli yağış nedeniyle Gebze-İzmit arasında 61'inci kilometrede rayların altındaki toprak çökmesi ve su birikmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Ankara-İstanbul seferini yapan Yüksek Hızlı Tren İzmit Garı'nda durdurularak yolcular trenden indirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği 19 otobüs ile yolcular İstanbul'a gönderildi.