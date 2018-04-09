İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan ayı birinci bileşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Oturumda, İzmir Büyükşehir Belediyesi encümen üyeleri, ESHOT idare encümeni üyeleri ve meclis ihtisas komisyonu üyeleri seçimleri yapıldı. Oturumda 2017 yılı denetim raporuna AK Partili üyeler şerh koyarken, rapor CHP’li meclis üyelerinin oy çokluğu ile meclisten geçti. Başkan Kocaoğlu, AK Partili üyelerin denetim raporuna yönelttiği eleştirilere toplu yanıt verdi. "ŞİRKET ZARARLARI KONUSU ENTERESA İŞTİR"



Kocaoğlu, belediyeye ait şirketlerin zarar ettiği yönündeki eleştirilere, “Ne hesabı verilmeyecek bir şey var ne de bir yasal problem söz konusu. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Alt Geçidi hizmete açıldı ve üst düzenlemesi de yapılıyor. Yakında hizmete açılacak. İzmir; Konak Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı’ndan sonra 73 dönümlük bir meydana kavuşacak. Şirket zararları konusu enteresan iştir. Herkes nereden nereye gittiğini bilir, bilmesine rağmen temcit pilavı gibi tekrarlar. Otopark fonu konusunda da hep konuşulur. Biz otopark yapıyoruz, çalışmalarımız devam ediyor. Orada gördüğünüz para, ihalesi yapılan işlerde kullanılacaktır” yanıtını verdi.

"BİZ KENTSEL DÖNÜŞÜME PARA HARCAMAYIZ"



Kentsel dönüşüm hakkındaki eleştirilere de cevap veren Kocaoğlu, “Biz kentsel dönüşüme para harcayamayız. Biz bakanlık değiliz. Bunu ben Bilal Doğan’a defalarca söyledim. Bütçeye koyduğumuz Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının harcamasıdır, maaşıdır, kırtasiyesidir. Biz kentsel dönüşüm yapıyoruz. 3. ihalemizi de gerçekleştirdik ve Türkiye’ye örnek kentsel dönüşüm yapıyoruz. Zaten yasal olarak ‘al sana şu kadar para, kentsel dönüşüm yapıyoruz’ diyemeyiz. Uzundere’de, Örnekköy’de yapıyoruz, diğer yerlerde çalışıyoruz. İzmir’de ne Sulukule, ne Fikirtepe örneğini yaşattık” dedi. "SABAH AKŞAM BİZİ 'KİK'LİYOR"



Kocaoğlu’nun eleştirilere yanıt vermesi sırasında AK Parti sıralarından sesler yükselirken, mecliste tansiyon kısa süreli yükseldi. Opera binasının son durumu ile ilgili de bilgi veren Kocaoğlu, “Opera binasının ikinci ihalesini birinci ihalede olduğu gibi Kamu İhale Kurumu (KİK), sabah akşam bizi ‘kik’liyor. İkincide iptal etti. Kazanan yüklenici firma mahkemeye gitti. Mahkemeyi kazandık, yer teslimi yapıldı, önümüzdeki ay hepinizi temel atma törenine bekliyoruz. Katı atık tesisi konusunda zaten eğer konuşmak gerekirse biz konuşacağız. Katı atık, evsel atık, siyaset malzemesi yapılır mı Allahınızı severseniz? Şu mahkeme bitsin de onu da yapalım” ifadelerini kullandı.

"BİZ ÇOK BORÇLU BİR BELEDİYE DEVRALDIK"



Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirket çalışanlarının ücretlerinde farklılık konusundaki eleştirilere cevap vermiyorum. Biz toplu sözleşme ile işçilerimizi çalıştırıyoruz. Oradan çıkan ücretlerle ödeme yapıyoruz. Bütçe açığı borçlanma konusunda söyleyecek bir şeyim yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi şu anda 2 milyar 200 milyon borcu, 15 yıla yayılmış dengeli şekilde ödenmektedir. Vadesi geçmiş hiçbir borcu yoktur. Yatırımlarını da dengeli bir şekilde sürdürmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi istisnalar dışında raylı sistem için borçlanmaktadır. Bugün Konak Tramvayı da sisteme oturduğunda 850 bin yolcuyu raylı sistemle taşıyacaktır. Bunlar için bu harcama yapılmıştır. Onun da giderlerini yaptığımızda raylı sistemlerin yüze kaçının borçlanarak, kaçının öz kaynakla yapıldığı herkesin malumu olacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanma kapasitesinin yüzde 30’unu borçlanmıştır. Biz çok borçlu bir belediye devraldık. Çok sıkıntılar çektik. Borçlu olmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz.”