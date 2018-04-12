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Kocaoğlu: "Seçilmiş en büyük belediye başkanı oldum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 12:55 | Son Güncelleme

Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynakları ile yapılacak Toros Sosyal Tesisi’nin temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Sevinsek mi üzülsek mi bilemiyorum; Türkiye Cumhuriyeti’nde seçilmiş ve göreve devam eden bir numaralı en büyük belediye başkanı oldum" dedi.Konak Belediyesi tarafından bünyesinde kapalı pazaryeri, semt merkezi, nikah-düğün salonu ve otopark yer alacak şekilde tasarlanan Toros Sosyal Tesisi’nin temeli yoğun katılımla atıldı.

Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynakları ile yapılacak Toros Sosyal Tesisi’nin temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Sevinsek mi üzülsek mi bilemiyorum; Türkiye Cumhuriyeti’nde seçilmiş ve göreve devam eden bir numaralı en büyük belediye başkanı oldum" dedi.
Konak Belediyesi tarafından bünyesinde kapalı pazaryeri, semt merkezi, nikah-düğün salonu ve otopark yer alacak şekilde tasarlanan Toros Sosyal Tesisi’nin temeli yoğun katılımla atıldı. Projenin yarı bedelinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edildiği belirtilirken, temel atma törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, CHP İzmir milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Gültepe ve Toros’a kentsel dönüşüm bir müddet sonra gelecek”
Kamusal alanların önemine değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şöyle konuştu:
“İnsanların her saat buluşabileceği, girip oturabileceği kamu alanlarını çoğalttığımız müddetçe, insanlarımız birbirini tanıyacak, birbirinin zenginliğini fark edecek, barış içerisinde yaşayacak. Bu mekanlar bunun için yapılıyor. İzmir’in kentsel dönüşüm problemi var. Gültepe de konum itibariyle kentin merkezinde neredeyse kent merkezi yürüyüş mesafesinden olan bir yerimiz. Çok kıymetli bir yerimiz ama burada o kadar büyük yoğunluk var ki, Gültepe ve Toros’a kentsel dönüşüm bir müddet sonra gelecek. Bugün burada kentsel dönüşüm yapmaya kalksanız alabilecek değer, getirecek yük çok fazla ve ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Hem mal sahipleri hem de biz ama burada değer arttığında, daireler 700 bine satıldığında müteahhit yüzde 40 ile almayacak. Yüzde belki 70 ile kat karşılığına anlaşacak ve hemşehrilerimize daha fazla pay düşecek. Ne yaparsanız yapın binanın metrekare maliyeti değişmiyor. O değeri alması gerekiyor ki vatandaş mağdur olmasın, bu kıymetli yerin hakkını alsın ve adaletli şekilde kentsel dönüşüm yapılsın.”

“İzmir tarihindeki en pahalı yol”
Toros’un ve Gültepe’nin kaderini değiştirecek, İzmir tarihindeki en pahalı yolu yaptıklarını vurgulayan Başkan Kocaoğlu, “Kamulaştırmalar hemen hemen bitti, viyadükler hızla ilerliyor. Sanıyorum önümüzdeki iki sene içerisinde oranın da açma şerefine hep birlikte nail olacağız. Yolun maliyeti 1 miyar ile 1 milyar 200 milyon lira arasındadır. Bu yol açıldığında Toros, Gültepe daha çok ayağa kalkacak. Kentsel dönüşün için değer kazanmaya da büyük katkı olacak” diye konuştu.

"Sevinsek mi üzülsek mi bilemiyorum"
Belediye başkanları olarak namusları, şerefleri ve onurlarıyla çalıştıklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, “Çalmadan, çaldırmadan, alnımız açık, yüzümüz ak olarak bu kente hizmet etmeye çalışıyoruz ve şu anda sevinsek mi üzülsek mi bilemiyorum; Türkiye Cumhuriyeti’nde seçilmiş ve göreve devam eden bir numaralı en büyük belediye başkanı oldum. Şu anda son 6 aydır ve önümüzdeki bir sene içerisinde İzmir’in seçilmiş en büyük belediye başkanı olarak görev yapacağım. İşimiz çok, ülke sıkıntıda, ekonomi sıkıntıda, barış sıkıntıda, yapacak çok işimiz var. Biz ülkemizi korumak kollamak birlik ve beraberliği sağlamak durumundayız. Birleşeceğiz, aşımızı da birleştireceğiz, gücümüzü de birleştireceğiz, ülkeyi bu dar boğazdan kurtaracağız. Bunu her zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başarmıştır, yine de başaracaktır. Yeter ki birlik olalım” dedi.

Bir yıl sonra hizmete girecek
Gültepe ve Toros’u anlatan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise, "Kentimize zenginlik katan bölgelerden biri de Gültepe. Ama ihmal edilmiş, biraz köşeye bırakılmış bir bölgemiz. En önemli sorunu da gecekondu ile yapılaşması nedeniyle pek çok sıkıntıyı içinde barındırması. Artık Türkiye dünya, imar planları, yönetmelikler değişti ve Gültepe’deki hiçbir parsel inşaat parselinde değil. Gültepe’nin yeniden planlaması için çalıştık. Gültepe’de başka cazibe merkezleri oluşturmak zorundaydık. Gültepe Spor Tesisleri hayata geçiyor. Burada bir pazar kuruluyordu. İlkel koşullarda pazar vardı. Yeniden planladık. Kamu olarak o kadar taşınmaz fakiriyiz ki kamusal alan yok. Mekanlar için arsalar oluşturmak zorundayız. Bu nedenle ‘burada pazaryeri olsun ama üstüne semt merkezi yapalım’ dedik. İçinde spor salonu olan, kurs salonu olan, çocuk merkezi olan bir kat düzenledik. En üst katta da nikah ve düğün salonu olacak. Düğün salonu 900 metre olacak. Bodrumda iki kat 100 araçlı otopark var. Çalışmalara başlandı, ihale yer teslimi yapıldı. 4 aydır çalışmalar devam ediyor. Bir yıl sonra hizmete girecek” ifadelerini kullandı.
Başkan Pekdaş, tesisin yarı bedelinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edildiğini ifade ederek iki belediyenin kaynaklarını ve güçlerini birleştirdiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından protokol tarafından temsili olarak temel atma butonuna basıldı.

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