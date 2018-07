Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi (3)

CHP İZMİR İL BAŞKANI DENİZ YÜCEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 24 haziran seçimleri sonrasında partisinde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek, şunları söyledi:

"Politik ve toplumsal alanda yaşanan tüm tahribatlara, toplumumuzu oluşturan kesimlerin inanç ve her türlü farklılıklarını siyaset malzemesi yaparak toplumu ayrıştıran ve kutuplaştıran uygulamalara karşı, örgütlü bir şekilde mücadele veren ve saray rejiminin karşısında umut yaratabilecek, muhalefet bloğunu bir arada tutabilecek yegane siyasi güç, ülkemizin kurucu partisi, aydınlanmanın öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için hayati öneme haiz 24 Haziran seçimleri öncesinde de bu mücadele genel başkanımız Kemal Kılıcdaroğlu liderliğinde kararlılıkla sürdürülmüştür. Nitekim adalet yürüyüşü, ardından adalet kurultayı, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için demokrasi adına 15 vekilimizin verdiği destek, seçimde 3 siyasi partinin bir araya gelmesi sağlanarak Millet İttifakı'nın oluşturulması ve genel başkanımızın karşısında iki kez aday olan Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi sayın genel başkanımızın liderliğinde gerçekleşmiş doğru ve özverili adımlardır."

'DAHA TERİMİZ KURUMADI'

İl Başkanı Deniz Yücel, seçimden yeni çıkan örgütün daha teri kurumadan bu durumu başarısızlık olarak göstermenin ve genel başkanı, partiyi tartışmaya açmanın doğru olmadığını öne sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim çalışmaları, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce ve CHP örgütleri tarafından fedakarca yürütülmüştür. Bu demokrasi yarışının üzerinden daha 10 gün geçmeden, tabiri caizse terimiz soğumadan, bu durumu başarısızlık olarak göstermek ve genel başkanımızı tartışmaya açmak, kamuoyu önünde partimizi tartışmaya açmak demektir. Birbirimize en çok kenetlenmemiz, soğukkanlı ve itidalli davranmamız gereken şu süreçte bu tartışmaları yaratmak, üstelik imza toplayıp olağanüstü kurultayı toplamaya çalışmak ne yazık ki parti kültürü ve sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır."

AKLISELİM VE SAĞDUYU ÇAĞRISI

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, örgüte aklıselim ve sağduyu çağrısında bulunurken, tartışmaların sonlandırılmasını şu sözlerle istedi:

"Bugün yapılması gereken aklıselim, sağduyulu bir şekilde davranmaktır. TBMM'de milletvekilleri, Cumhurbaşkanı yemin etmeden, verdiğimiz demokrasi mücadelesinin üzerinden 10 gün geçmeden parti içinde bir iktidar mücadelesinin fitilini ateşlemek doğru bir siyasi tutum değildir. Her sorumluluk sahibi partilinin yapması gereken parti içi iktidar mücadelesini bir kenara bırakıp saray rejimi karşısında muhalefet bloğunu bir arada tutan, partimizi kamuoyunda tartıştırmadan yerel seçimlere taşıyacak bir olgunluk içinde davranmaktır. Parti içinde kırılganlıklara, ayrışmalara, duygusal kopmalara neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak önce ülkemize, sonra partimize karşı sorumluluğumuz bulunmaktadır. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl başkanı olarak, bu tartışmaların kamuoyu önünde daha fazla sürdürülmemesi, tüm örgütlerimizin sağduyulu ve itidalli olmaları, birlik ve beraberliğimizi bozmadan seçim sonuçlarının bir an önce il ve ilçe örgütlerimiz ve genel merkez düzeyinde analiz edilerek mücadelemize devam edilmesi konusunda tüm örgütlerimize, üyelerimize ve yöneticilerimize çağrıda bulunuyorum."

