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Kocaoğlu’dan kuzey çıkarması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:43 | Son Güncelleme

Hafta sonunda kentin kuzey ilçelerinden Foça, Menemen, Kınık ve Dikili’ye giderek tüm muhtarları birebir dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “İşten korkmuyoruz.

Hafta sonunda kentin kuzey ilçelerinden Foça, Menemen, Kınık ve Dikili’ye giderek tüm muhtarları birebir dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “İşten korkmuyoruz. Bu yaz girmediğimiz köy kalmayacak” dedi. Başkan Kocaoğlu, gittiği her yerde büyük ilgi gördü.
Metropol sınırlarındaki 11 ilçenin muhtarlarıyla toplantılar gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, merkez dışındaki ilçelerin muhtarlarıyla birebir görüşmek üzere Kemalpaşa, Selçuk ve Bergama ile başlattığı toplantı serisini hafta sonunda Foça, Menemen, Kınık ve Dikili ile sürdürdü. Foça’da Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve 16 muhtar, Menemen’da Belediye Başkanı Tahir Şahin ve 65 muhtar, Kınık’ta Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve 37 muhtar, Dikili’de Belediye Başkanı Mustafa Tosun ve 30 muhtarla peş peşe toplantılar yapan Başkan Aziz Kocaoğlu, sorun ve talepleri tek tek dinleyerek not aldı. Toplantılara İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı.
Sorunları birlikte değerlendirip birlikte çözmek adına bu toplantıları gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, “Kent merkezine uzakta kalan bu bölgelere asfalt ve parke getirmek imkansız gibiydi. Biz de Bergama’da, 30 dönümlük alana şantiye kurduk. Kuzeydeki ilçelerimiz için faaliyete geçirdik. Çalışmalarımızı elbirliği ile sürdüreceğiz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir’e sonradan bağlanan yerlerdeki alt yapının sorunlu olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: “Önce bu sorunlarımızı hallediyoruz. Daha sonra da ihtiyaçları belirleyip ona göre büyük projelerle yürüyeceğiz. Tüm ilçelerde ‘Yerel Yönetim Birimi’ ilk kuran belediyeyiz. Temel ihtiyaçlar bittikten sonra yeni ihtiyaçlar doğuyor. Bugün biz varız, yarın bir başkası. Yeter ki, birlik beraberlik olsun. Kentimizi kalkındırmak için merkezi hükümet ile çalışıp vatandaşın ekmeğini büyüteceğiz. Biz işten korkmuyoruz; bir an evvel bu işleri yapmak istiyoruz. Bu yaz inşallah girmediğimiz köy kalmayacak ama hemen hepsi bitecek diye bir şey de yok. Önce elzem ihtiyaçlar yapılacak. İki yaz sonraya da hepsi bitmiş olur.”

Başkan sürprizi
Kınık muhtarları toplantısından sonra İbrahimağa köyünde verilen hayır yemeğine de katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yöre halkı tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. İbrahimağa köyü muhtarının daveti üzerine köylülere sürpriz yapan Başkan Kocaoğlu’na keşkek ikram edildi. Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kocaoğlu, bol bol selfie çektirdi.
Dikilili muhtarlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı Ağustos ayında gerçekleştirilecek Bamya festivaline de davet etti. Dikili Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Deliktaş Muhtarlığı işbirliğinde Deliktaş Mahallesi Harman Yerinde geçen sene birincisini gerçekleştirdiği festivalde “En iyi Bamya Yetiştiricisi” ve “En Lezzetli Bamya Yemeği” yarışmaları yapılıyor.

Kocaoğlu’dan kuzey çıkarması

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Kocaoğlu’dan kuzey çıkarması

Kocaoğlu’dan kuzey çıkarması
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Kocaoğlu’dan kuzey çıkarması

Kocaoğlu’dan kuzey çıkarması
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Kocaoğlu’dan kuzey çıkarması

Kocaoğlu’dan kuzey çıkarması
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Kocaoğlu’dan kuzey çıkarması

Kocaoğlu’dan kuzey çıkarması
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Kocaoğlu’dan kuzey çıkarması

Kocaoğlu’dan kuzey çıkarması
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Kocaoğlu’dan kuzey çıkarması

Kocaoğlu’dan kuzey çıkarması
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