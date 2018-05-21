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Kocaoğlu'dan Selanik Belediye Başkanı'na 'geçmiş olsun' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:40 | Son Güncelleme

 İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yunan Milliyetçiler tarafından dövülerek hastanelik edilen Selanik Belediye Başkanı Yiannis Butaris'in 'geçmiş olsun' dileğini iletti, dayanışma mesajları yolladı.

Kocaoğlu'dan Selanik Belediye Başkanı'na 'geçmiş olsun' mesajı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yunan Milliyetçiler tarafından dövülerek hastanelik edilen Selanik Belediye Başkanı Yiannis Butaris'in 'geçmiş olsun' dileğini iletti, dayanışma mesajları yolladı.
Yunan Parlamentosu'nun 1994 yılında oybirliği ile kabul ettiği sözde '19 Mayıs Pontuslu Rum Soykırımı'nı Anma Günü' etkinlikleri çerçevesinde Selanik'te Beyaz Kule önünde yapılan tören sırasında, kalabalık bir grup, Selanik Belediye Başkanı Yiannis Butaris'in daha önce Atatürk ve Türkler ile ilgili olumlu ifadelerini hatırlatarak, tören yerini terk etmesini istedi. Milliyetçi Yunanlar, Makedonya konusundaki ılımlı görüşleri nedeniyle de tepki gösterdi. Kendisine yöneltilen hakaret ve küfürlere aldırmayan Butaris ise tören alanında kaldı. Ancak kısa bir süre sonra kalabalık fanatik bir grup 76 yaşındaki belediye başkanının üzerine hücum etti, tekme tokat ve yumruklarla dövdü.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu olay sonrası Selanik Belediye Başkanı Butaris'e 'geçmiş olsun' dileğini iletti, dayanışma mesajları yolladı. Televizyon kanallarında yayınlanan görüntüleri dehşet ve üzüntüyle izlediğini belirten Kocaoğlu, Türk- Yunan yakınlaşmasının savunucularından Butaris'e yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Karşı yakadaki kardeşiniz olarak, komşu halklar arasında dostluk ve kardeşliği geliştirmeye yönelik çabalarınızın, tarihi kin ve düşmanlık üzerinden okuyan bu bağnazlığın üstesinden geleceğine inancım tamdır. Barışı savunmak korkakların değil cesur insanların işidir. Tıpkı sizin gibi. Bizler her türlü tehdide rağmen, tarihimizin ve aynı coğrafyadaki birlikteliğimizin yarattığı ortak kültür ve birikimin çok değerli bir sentez olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun dileklerimi ve İzmir halkının sevgi ve dayanışma mesajlarını iletirken, karşı yakadaki kardeşiniz olarak her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi isterim."

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Kocaoğlu'dan Selanik Belediye Başkanı'na 'geçmiş olsun' mesajıKocaoğlu'dan Selanik Belediye Başkanı'na 'geçmiş olsun' mesajı

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