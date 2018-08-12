Koçarlı bulmacasını çözen hediyeyi kazandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki bir okulun müdürü olan Mehmet Orhan, ilçeyi konu alan bulmaca hazırladı. Sosyal medyadan paylaşılan bulmacayı bir kent sakini çözerken, ödül olarak gömlek ve pantolon hediyesi kazandı.

Satılar Mahallesi İlk ve Ortaokulu'nun Müdürü Mehmet Orhan, ilk kez okul için bülten çıkardı. Çıkardığı bültene, kendi çizimiyle, Koçarlı ilçesini konu alan bulmaca koydu. Bulmacada ilçenin tarihi ve ören yerleri, kültürel etkinlikleri ve tarihi kişileri soruldu. Bulmaca, Facebook'taki Koçarlı sayfasından paylaşıldı. Sayfa yöneticisi Hasan Küçükoğlu ise bulmacayı ilk çözene, bayram öncesi gömlek ve pantolon ödülü koydu. Yayılan ödüllü bulmacayı kısa sürüde kent sakini Avni Ödemiş çözdü. Bayramlık kıyafet ödülü ise sayfa yöneticisi Küçükoğlu tarafından verildi.

İlk kez yaptığı bulmacanın ilçede yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Okul Müdürü Mehmet Orhan, "Branşım sınıf öğretmenliği. Okul müdürlüğü yapıyorum. Ancak yazmayı çok sevdiğimden şiir kitabı da çıkardım. Okulumuzda da küçük çaplı bir bülten çıkardık. Sayfanın birisinde tamamen Koçarlı ilçesiyle ilgili soruları olan bir bulmaca yaptım. Bulmacanın sayfasını ise sanal ortamda Facebook'ta Koçarlı sayfasına yolladım. Sayfa yöneticisi ise bulmacayı çözene bayramlık kıyafet ödülü koydu. Zor bir bulmacayı çözen arkadaşımız ödülü aldı" dedi.

'TEŞVİK AMAÇLI YAPTIK'

Koçarlı Facebook sayfası yöneticisi Hasan Küçükoğlu ise, "Bulmacanın sayfaya gönderilmesi bizi mutlu etti. Biz de ilçemizde bu konuda daha dikkat çekilmesi açısından bulmacayı ilk çözene bayramlık kıyafet ödülü koyduk. Avni Ödemiş, bulmacayı ilk çözen olduğu için ödülü aldı" dedi.

Bulmacayı çözen Avni Ödemiş, "Çok zor bir bulmacayı çözmekten onur duydum. Ama aldığım ödül de beni sevindirdi. Bulmacayı görünce dayanamadım ve uğraşarak çözdüm" diye konuştu.

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