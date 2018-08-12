HABER

Koçarlı bulmacasını çözen hediyeyi kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki bir okulun müdürü olan Mehmet Orhan, ilçeyi konu alan bulmaca hazırladı.

Koçarlı bulmacasını çözen hediyeyi kazandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki bir okulun müdürü olan Mehmet Orhan, ilçeyi konu alan bulmaca hazırladı. Sosyal medyadan paylaşılan bulmacayı bir kent sakini çözerken, ödül olarak gömlek ve pantolon hediyesi kazandı.
Satılar Mahallesi İlk ve Ortaokulu'nun Müdürü Mehmet Orhan, ilk kez okul için bülten çıkardı. Çıkardığı bültene, kendi çizimiyle, Koçarlı ilçesini konu alan bulmaca koydu. Bulmacada ilçenin tarihi ve ören yerleri, kültürel etkinlikleri ve tarihi kişileri soruldu. Bulmaca, Facebook'taki Koçarlı sayfasından paylaşıldı. Sayfa yöneticisi Hasan Küçükoğlu ise bulmacayı ilk çözene, bayram öncesi gömlek ve pantolon ödülü koydu. Yayılan ödüllü bulmacayı kısa sürüde kent sakini Avni Ödemiş çözdü. Bayramlık kıyafet ödülü ise sayfa yöneticisi Küçükoğlu tarafından verildi.
İlk kez yaptığı bulmacanın ilçede yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Okul Müdürü Mehmet Orhan, "Branşım sınıf öğretmenliği. Okul müdürlüğü yapıyorum. Ancak yazmayı çok sevdiğimden şiir kitabı da çıkardım. Okulumuzda da küçük çaplı bir bülten çıkardık. Sayfanın birisinde tamamen Koçarlı ilçesiyle ilgili soruları olan bir bulmaca yaptım. Bulmacanın sayfasını ise sanal ortamda Facebook'ta Koçarlı sayfasına yolladım. Sayfa yöneticisi ise bulmacayı çözene bayramlık kıyafet ödülü koydu. Zor bir bulmacayı çözen arkadaşımız ödülü aldı" dedi.
'TEŞVİK AMAÇLI YAPTIK'
Koçarlı Facebook sayfası yöneticisi Hasan Küçükoğlu ise, "Bulmacanın sayfaya gönderilmesi bizi mutlu etti. Biz de ilçemizde bu konuda daha dikkat çekilmesi açısından bulmacayı ilk çözene bayramlık kıyafet ödülü koyduk. Avni Ödemiş, bulmacayı ilk çözen olduğu için ödülü aldı" dedi.
Bulmacayı çözen Avni Ödemiş, "Çok zor bir bulmacayı çözmekten onur duydum. Ama aldığım ödül de beni sevindirdi. Bulmacayı görünce dayanamadım ve uğraşarak çözdüm" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Koçarlı bulmacasını çözen hediyeyi kazandıKoçarlı bulmacasını çözen hediyeyi kazandıKoçarlı bulmacasını çözen hediyeyi kazandı

PARTNERTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttıTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttı
Kamufle hırsızlar güvenlik kamerasındaKamufle hırsızlar güvenlik kamerasında
Van'da dev operasyon! Giriş-çıkışlar tutulduVan'da dev operasyon! Giriş-çıkışlar tutuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'da metronun yürüyen merdiveninde sıkışan kişi dava açtı

İstanbul'da metronun yürüyen merdiveninde sıkışan kişi dava açtı

Van'da dev operasyon! Giriş-çıkışlar tutuldu

Van'da dev operasyon! Giriş-çıkışlar tutuldu

Twitter hesabı kapatılmıştı... Ömer Turan'dan ilk açıklama: AK Partililer rahat edebilir

Twitter hesabı kapatılmıştı... Ömer Turan'dan ilk açıklama: AK Partililer rahat edebilir

Ordu'da heyelan alarmı! Evler tek tek boşaltıldı

Ordu'da heyelan alarmı! Evler tek tek boşaltıldı

Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı

Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.