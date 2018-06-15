HABER

Koçarlı'ya özgü lezzet 'künarlı pide'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 10:03 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde işletmeci Alaattin Yamaç (38), ilçenin gözde ürünlerinden çam fıstığının içi olan künardan yaptığı pideyle ilgi topluyor.

Koçarlı'ya özgü lezzet 'künarlı pide'

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde işletmeci Alaattin Yamaç (38), ilçenin gözde ürünlerinden çam fıstığının içi olan künardan yaptığı pideyle ilgi topluyor. Müşteriler bu lezzeti beğenirken, talebin yoğun olması Yamaç'ın yüzünü güldürdü.
Koçarlılı pide ustası yaptığı Alaattin Yamaç, 5 yıl önce hizmete açtığı işletmesinde yaptığı pide çeşitleriyle müşterilerin ilgi odağı oldu. 20 çeşit pide yapan Yamaç, en önemli pide çeşidinin Koçarlı'ya özel çam fıstığının içi olan künardan yapılan tahinli ve künarlı pide olduğunu söyledi.
İSTANBUL'DAN DAHİ SİPARİŞ VAR
İşini çok sevdiğini belirten Yamaç, "Aydın'ın ilçelerinin yanı sıra İzmir ve çevre illerden de çok gelen oluyor. Özel müşterilerimiz var. İstanbul'dan Didim'e gelen müşteri, uçağa binmeden önce bizi arayarak pide siparişini veriyor. İzmir'de indikten sonra Koçarlı'ya uğrayarak, pidesini alıp gidiyor. Bu şekilde çok müşteri var. İstanbul'dan dahi siparişimizi alabiliyoruz" dedi.
'İSTEĞE BAĞLI 20 ÇEŞİT PİDE YAPABİLİYORUZ'
Çeşit fazlalığıyla müşterileri memnun ettiklerine değinen Yamaç, "Burada en çok tüketilen pide kıymalı, kıymalı yumurtalı, kuşbaşılı ve peynirli. Bunun yanında künarlı pidemiz var. Koçarlı ve bizim işletmemize özgüdür. Çam fıstığından olan künarlı pideyi, tahinli çeşitlerde kullanıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Künar sayesinde de pidemizi tatmış oluyorlar. Koçarlı pidesine dışardan çok büyük talep var. Bu çeşitler içerisinde kesitlisinden, peynirlisine, şekersiz tahinli ve vejetaryenler için kesikli pide yapıyoruz. 20 çeşide kadar çıkarabiliyoruz. Müşterinin isteğine göre yapıyoruz. Geldiklerinde çok lezzetli buluyorlar. Her yaşa hitap eden pide yapmaktayız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Koçarlı'ya özgü lezzet 'künarlı pide'Koçarlı'ya özgü lezzet 'künarlı pide'Koçarlı'ya özgü lezzet 'künarlı pide'Koçarlı'ya özgü lezzet 'künarlı pide'

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
10 saatte hem bypass hem karaciğer nakli oldu10 saatte hem bypass hem karaciğer nakli oldu
PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

İlginizi Çekebilir

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.