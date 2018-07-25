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Kocası araçta sıkışınca gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 22:00 | Son Güncelleme

Kocası araçta sıkışınca gözyaşlarına boğuldu

Karaman'da hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu sürücü araçta sıkıştı.

Mustafa Dölek (24) yönetimindeki 70 FN 780 plakalı araç, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü aracın içinde sıkıştı. Araçta bulunan sürücünün eşi Buriye Dölek (24) ise kazayı yara almadan atlattı.

Sürücü, sıkıştığı yerden vatandaşlar ve 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken, şoka giren eşi gözyaşlarına boğuldu.

Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman trafik kazası

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