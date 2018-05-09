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Kocası tarafından vurulan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:32 | Son Güncelleme

Kocası tarafından vurulan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tartıştığı kocası tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Saadet Mahallesi'ndeki evlerinde 6 gün önce tartıştığı eşi Erkan A'nın (40) tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan Gonca A. (35) tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşam mücadelesini kaybeden Gonca A'nın 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan Erkan A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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