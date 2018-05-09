Kocası tarafından vurulan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tartıştığı kocası tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Saadet Mahallesi'ndeki evlerinde 6 gün önce tartıştığı eşi Erkan A'nın (40) tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan Gonca A. (35) tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşam mücadelesini kaybeden Gonca A'nın 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan Erkan A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

